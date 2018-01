•Mariangela Alves de Lima dará palestra na abertura do evento Crítica em Movimento. Hoje, no Itaú Cultural.

•Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, João Doria e Tarcísio Gomes de Freitas participam do 15° Fórum Latino-Americano Brasileiro de Liderança Estratégica em Infraestrutura. Dias 12, 13 e 14, no Hotel Renaissance.

•Egberto Gismonti, François Lima, Filó Machado, Walmir Gil, Celso de Almeida, Dave Restivo Sextet e a Orquestra de Câmara I Musici de Montreal participam do Sintonias Jazz Fest. Em São Paulo e no Rio de Janeiro.

•A Beneficência Portuguesa organiza shows abertos ao público, em campanha de prevenção de doenças cardiovasculares. Ao longo deste mês, na Bela Vista.

•Diferentemente do informado, o espetáculo O Rei da Vela será realizado no Sesc Pinheiros e não no Teatro Oficina.