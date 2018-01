•Lucas Arruda abre hoje exposição na David Zwirner, em Londres – apontada pela Forbes como uma das galerias top do planeta. É a primeira individual de um brasileiro por lá. Até dia 23.

•Paulo Von Poser ministra aula na abertura do Programa Portas Abertas para Vestibulandos, da Escola da Cidade. Dia 12, no centro.

•O professor de Stanford Nir Eyal dá a palestra “Design de Comportamento: Criando Produtos que Geram Hábitos”. Hoje, no São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes.

A Congregação Israelita Paulista em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo realizam o II Rikuday – Festival de Dança e Arte Judaica. Amanhã, na Vila Leopoldina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.