•Mauricio de Sousa, Ana Maria Machado e Frei Betto participam da 18.ª Bienal Internacional do Livro / Rio, que começa hoje.

•Catharina Johannpeter e Gabriella Paschoal convidam para o lançamento das marcas cariocas Betina de Luca + WaiWai Paola Vilas. Hoje, nos Jardins.

•Alessandra Maestrini apresenta o show Drama’n Jazz. Hoje, no Teatro Porto Seguro, nos Campos Elísios.

•Elena Landau e Luiz Eduardo Barata (no Rio) e Luiz Augusto Barroso (em SP) fazem apresentação sobre regras de funcionamento do setor elétrico. Hoje.

•Lala Rudge arma almoço na Casa Jereissati. Hoje.

•Patricia Secco abre a exposição Que Rio É Esse? Segunda, no Bar Lagoa, no Rio.

•Interinos: Gabriel Manzano, Marcela Paes, Paula Reverbel e Sofia Patsch

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.