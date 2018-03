A noite era para ser de reggae, mas Thalma de Freitas e o grupo Instituto não deixaram de homenagear Michael Jackson. Anteontem, em show no Studio SP.

A Record agiu rápido para evitar assédio de Silvio Santos. Renovou o contrato de Ana Hickmann por oito anos.

A Spray Filmes fará o DVD Tanto Mar de Fafá de Belém.

Bubi e Graziella Leonetti fazem despedida para o embaixador Michele Valensise. Terça, na Chácara São Francisco.

Os 150 anos da Beneficência Portuguesa viraram exposição. Com direito a fotos da visita do Imperador Dom Pedro II ao hospital, em 1886.

No melhor estilo cult, Wanderléa faz show, segunda, na Livraria da Vila do Cidade Jardim. No mesmo lugar, terça, os arquitetos Königsberger e Vannuchi lançam o livro Duo.

Nos is: o “ato secreto” do Senado de 1985 , que nomeou Roseana Sarney, tem 24 anos.

O presidente da American Airlines é Dilson Verçosa Jr.

Vai ter festa junina hoje na Granja do Torto, em Brasília. Será que o Ecad vai aparecer por lá cobrando os direitos autorais da quadrilha?

