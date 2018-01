•O Grupo DOM, de Alex Atala, será atração do festival gastronômico Taste of São Paulo. De hoje a domingo, no clube Hípico de Santo Amaro.

•Renata Ricci e Felipe Tavolaro apresentam a comédia musical French Kiss. Hoje, no Teatro Porto Seguro.

•O Baretto recebe Ricardo Barrero, para criação de drinks com Walter Bolinha. Hoje, nos Jardins.

•A Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer celebra 23 anos com festa para voluntários. Hoje, no Sumaré.

•A Unibes Cultural celebra hoje dois anos de atividades.

•A Miu Miu abre hoje nova loja no Shopping Iguatemi.

•E Juan Quirós, da São Paulo Negócios, assina amanhã acordo de cooperação com Alejo Baltasar Rodriguez Cássio, da Invest Buenos Aires.