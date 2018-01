•Danilo Miranda, do Sesc, lembrou à Marta Suplicy, sábado, que o terreno do novo Sesc foi desapropriado por ela quando prefeita, por meio de empréstimo do BID. “Era para fazer um CÉU e, década depois, nós realizamos um sonho”.

•O escritório de advocacia do ex-ministro do STF Carlos Ayres Brito se associou à prestigiosa ICC, no Brasil.

•Lilia Schwarcz dá aula sobre seu livro, Lima Barreto: Triste Visionário. Hoje, no Sesc 24 de maio.

•Renato Larini abre exposição hoje no Espaço Zebra.

•Bazar 100% beneficente em prol de seis instituições oferece peças novas e semi novas. Organizado em parceria com as meninas do It Brands, acontece hoje, na Casa Itaim.