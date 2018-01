•Marco Antonio de Biaggi e João Batista Jr. lançam o livro A Beleza da Vida. Hoje, na Livraria Cultura do Iguatemi.

•Antônio Xerxenesky lança o livro As Perguntas. Hoje na Tapera Taperá, no Centro.

•Marina Ruy Barbosa lança linha de joias para a Life by Vivara com almoço nos Jardins.

•O Hospital Samaritano inaugurou novo Centro de Robótica. Em Higienópolis.

•Correção: É Mestre Dalua e não Gustavo Dalua o nome do marido de Marisa Orth, que estava ao lado da atriz em foto na edição de sábado desta coluna.

