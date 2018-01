•Stuart Titus, CEO da Medical Marijuana, Inc, chega terça a São Paulo, para um congresso sobre os usos medicinais do canabidiol. No hotel Renaissance.

•Bruna Lombardi lança os livros Clímax e Poesia Reunida. Hoje, no Sesc Pinheiros, com direito a debates.

•Abre hoje exposição de Cassio Michlany curada por Jose Olympio Pereira. Na Galeria Raquel Arnaud.

•A Sala São Paulo recebe o espetáculo Al-Mu’tamid, Poeta Rei do Al-Andalus. Hoje, na abertura da Mostra Mundo Árabe de Cinema 2017.

•A Feira Viva de Inverno – que reunirá produtores rurais, chefs de cozinha e especialistas no tema – acontece hoje, no Parque da Água Branca.

•Franz Weissamn inaugura exposição na Pinakotheke. Hoje, no Morumbi.