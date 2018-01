•O Cidade Jardim convidou a Vogue para fazer uma retrospectiva dos últimos 40 anos da moda brasileira – tempo que o título existe por aqui. Escolhidas quatro capas icônicas de quatro décadas e 100 imagens para a exposição que abre no dia 25.

•Glaucia Binda dá palestra sobre design no Empório Beraldin. Hoje, na Gabriel Monteiro da Silva.

•Paulo Betti estreia amanhã o monólogo Autobiografia Autorizada, no Teatro Vivo.

•De um adversário, sobre o PSDB dizer na TV que errou mas sem dizer qual o erro: eles acabam de inventar a “autocrítica em cima do muro”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.