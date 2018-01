•A exposição Do Silêncio: Vers Leonilson começa hoje na Galeria Marilia Razuk.

•A Dior apresenta o novo Miss Dior – perfume que completa 70 anos este ano. Hoje, no Estúdio Távola, na Vila Leopoldina.

•Guto Requena exibe documentário da série Designers do Brasil. Hoje, na Novo Ambiente.

•A peça Bent, de Martin Sherman, estreia hoje, no Teatro do Frei Caneca.

•A Leica Gallery São Paulo apresenta a exposição Corpus, que reúne grandes nomes da fotografia nacional e internacional. A partir de hoje, em Higienópolis.

•Ilhabela recebe, a partir de amanhã, o Festival do Camarão, com adesão de 49 restaurantes. Com curadoria de Daniela Filomeno, do Viagem & Gastronomia.

