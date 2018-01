Mayra Toledo lança hoje sua nova marca, Miel – pães de mel. Com pocket show de João Suplicy, na Pizzaria Veridiana dos Jardins.

A Forbes Brasil faz café da manhã para os melhores CEOs brasileiros. Hoje, no Fasano.

A Fundação Dom Cabral leva 30 crianças, integrantes do projeto Ballet Paraisópolis, para uma apresentação de Gira, novo espetáculo do Grupo Corpo. Hoje, no Teatro Alfa.

Vivi Mascaro, Malu Moura Andrade e Ana Garcia Diniz armam a segunda edição do MixUp Sale. Hoje e amanhã, na Estação São Paulo, em Pinheiros.

No seu último concerto do ano em São Paulo, o Mozarteum apresenta hoje a soprano sul-africana Pretty Yende e o tenor mexicano Javier Camarena, cantando árias de Verdi, Donizetti, Bellini e Rossini, entre outras. Na Sala São Paulo.

Bergamin & Gomide convida para o jantar em comemoração da exposição de Martin Kippenberger Buying is Fun, Paying Hurts. Amanhã, nos Jardins.

Doria levou ovo na cabeça em Salvador, mas terminou a sua visita à Bahia, anteontem, dançando ao som do axé de Gilmelândia, movido a água e coca cola – o prefeito não bebe álcool.