Alckmin recebe hoje Zhang Guanghua, presidente do Banco da China – Brasil. Na busca de colaboração dos chineses com projetos do governo de SP.

Babi Beluco e Marcos Motta convidam para o lançamento do portal Be Bang. Hoje, no Soul Kitchen.

Gabriela Costa inaugura hoje a exposição Vibrações. Na Galeria Caribé.

Paulo Borges será o diretor artístico do show Beleza Mundi, na Beauty Fair.

Juliana Maksoud e Fernanda Masciotro armam coquetel na Clé. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

Lilly e Renata Sarti fazem almoço hoje no Bistrô Charlô.

Janaína Paschoal fez escola. Depois de seguidas derrotas do Flamengo, e a demissão de seu técnico, torcedores do clube também decidiram mandar Twitter… a Trump. Pedindo que intervenha no comando do time.