Marina de la Riva homenageia Maria Bethânia com show no Espaço Cultural Porto Seguro. Hoje, no Centro.

Daniel de Paula abre hoje a mostra A Forma Condutora de Fluxos Dominantes. Na Galeria Jaqueline Martins, no Centro.

Tomás e Gianpaola Whitaker Guidotti lançam o livro A Menina Que Não Gostava de Dormir. Amanhã, na Livraria Freebook, nos Jardins.

Fernanda Abreu se apresenta hoje na Casa Natura Musical, em Pinheiros.

A Memo, de Patricia Birman, oferece aula especial para convidados. Amanhã, na Just Run, no Itaim.

O ex-STF Carlos Ayres Brito dá aula magna aos alunos de Direito da Faap. Nesta segunda-feira, 7.

Aline Muniz faz sucesso no exterior. A cantora lança o álbum Brazilian Pop Music no Joe’s Pub. Na quinta, em N.Y.