Estreia hoje o espetáculo Renato Russo – O Musical, com Bruce Gomlevsky e direção de Mauro Mendonça Filho. No Teatro Frei Caneca.

Inaugura amanhã exposição de esculturas no espaço de arte Auroras, de Ricardo Kugelmas, na Avenida São Valério. A mostra inclui obras de Fernanda Gomes, Paulo Bruscky, Valeska Soares entre outros artistas.

Christian Cravo abre exposição de fotos sobre a África. Amanhã, na Dan Galeria.

O espetáculo Frames tem pré-estreia amanhã no Teatro MorumbiShopping.

O Tomie Ohtake abre amanhã a exposição Geórgia Kyriakakis – Expedição ao deserto, em Pinheiros.

Marcio Garcia é o novo garoto propaganda do ministério da Saúde em campanha que será lançada hoje. Assunto? Mães que amamentam.

