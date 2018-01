A ONG Caminho de Abraão lança livro de comemoração de 10 anos com direito a palestra do seu fundador, William Ury. No dia 7, na Livraria Cultura do shopping Iguatemi.

A SPcine, o consulado de Portugal em SP e o Instituto Camões montam mostra do Cinema Português Contemporâneo. A partir de hoje no CCSP e Biblioteca Roberto Santos.

Edu Cardoso abre exposição hoje na Luis Maluf Art Gallery, no Jardim Paulista.

A Twenty Four Seven arma desfile na Casa Bossa. Hoje, no Cidade Jardim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

André Frateschi faz show em homenagem a David Bowie. Hoje, no Bourbon Street, em Moema.

Osvaldo Gaia lança a exposição Formas em Equilíbrio na galeria Legado Arte. No dia 10, nos Jardins.

E cadê o povo que não apareceu na porta do Congresso para dizer ‘Fora’ ou ‘Fica’ Temer?