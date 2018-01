•Henrique Meirelles participa na sexta-feira, dia 4, do Fórum LIG, um funding de Letras Imobiliárias Garantidas. No Hotel Unique, em São Paulo.

•Chris Pitanguy dará dicas de moda e beleza em evento da Lancôme. Dia 2/8, no Lounge One do Iguatemi.

•Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello fazem apresentação especial do espetáculo Cantando na Chuva, em prol da Ciam – de Anna Schvartzman. Dia de 13, no Teatro Santander.

•Carolina Bilkey, embaixadora da Nova Zelândia, e Nick Swallow, cônsul-geral, prestigiam a abertura do Festival de Cinema da Nova Zelândia. Quinta, no Espaço Itaú Frei Caneca.

•Forças Armadas instaladas no Rio, o IBEF abre seminário no dia 16: “Como viver e residir em Portugal”.