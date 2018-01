• O filme João, O Maestro – que conta a trajetória de João Carlos Martins – terá sessão beneficente em prol do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Dia 13, no Municipal do Rio.

• Riccy Souza Aranha recebe para lançamento da Mixed e apresentação da palestra O Impacto das Cores na Arte e na Moda, ministrada por Rafael Vogt Maia Rosa. Hoje, no Studio 689, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

• A Clínica Ravenna realiza seu tradicional Arraial Ravenna. Hoje, nos Jardins.

• Luciana Simões e Alê Munis, da dupla maranhense Criolina, fazem show, amanhã, no Itaú Cultural.

• Correção: a inauguração do restaurante Pisco, do chef Oscar Vásquez-Solis, é hoje.