•Gilberto Gil, Nando Reis e Gal Costa apresentam, dias 4 e 5, o projeto Trinca de Ases. No Citibank Hall, em Santo Amaro.

•Alcione e Alexandre Pires fazem show hoje no Espaço das Américas.

•O chef Oscar Vásquez-Solis inaugura seu restaurante peruano Pisco. Hoje, nos Jardins.

•A Galeria Millan faz hoje lançamento de livro de Klaus Mitteldorf.

•A Maleta Futura, iniciativa do Canal Futura, desembarca na Flip. Desta vez, com o tema Juventudes. Para contribuir com a inclusão social.