•O ministro Diogo de Oliveira faz palestra-almoço dia 7, convidado pelo Lide.

•O livro Grandes Crimes, organizado por Pierre Moreau e com textos, entre outros, de Eduardo Muylaert e Antônio Mariz de Oliveira, tem lançamento na Flip, na sexta.

•Ainda bem que a situação política no Brasil está tranquila. É que, pelos próximos seis meses, Temer acumula o cargo de presidente do Mercosul, que vive fase agitada – pela crise da Venezuela e pelos acordos com a União Europeia.