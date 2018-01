• Roberto Kalil, do Incor e Sírio Libanês, resolveu montar uma página no Facebook. “É mais um canal para estar perto das pessoas e contribuir com a sua qualidade de vida.”

• Leandro Karnal lança pela editora Contexto, neste fim de semana, o livro Diálogos de Culturas.

• Arnaldo Antunes, Fernando Lazlo e Walter Silveira lançam catálogo da exposição Luzescrita. Hoje, no Espaço Cultural Porto Seguro.

• Doria marcou reunião com Alckmin mais todos os secretários de ambas as partes, para segunda-feira, dia 31. Um dia antes, o prefeito, imortal, chega à noite da China depois de viagem de… 28 horas.