Roberto Carlos vai ser tema do Globo Repórter. O programa foi gravado na casa do Rei e vai ao ar dia 10 de julho.

É hoje o dia do aniversário do moreno dos olhos d’água, que abala as gerações femininas. O geminiano Chico Buarque completa 65 anos.

O chef italiano Augusto Piras pilota, até o final do mês, cardápio de pratos da Sardenha. No La Tambouille.

O documentário sobre os Mamonas Assassinas será lançado na terra natal dos moços. Dia 4, em Guarulhos.

Ivana Arruda Leite lança seu Hotel Novo Mundo dia 23, na Livraria da Vila da Fradique.

A Tatu Filmes comprou os direitos do livro Rouge Brésil, de Jean-Christophe Rufin. Com direito a co-produção com produtora francesa.

Sociólogos, economistas e técnicos da Unesp marcaram encontro para julho em Botucatu. Onde farão o primeiro Congresso Nacional da… Mandioca. Convidaram Aldo Rebelo?

