• O Suplicy Cafés Especiais inaugura nova flagship, sábado, no São Paulo Corporate Towers, na Vila Olímpia. Na ocasião, a marca também lança o novo Cold Brew – café extraído por infusão a frio. Entre os novos sócios do café, está Laly Mansur.

• O chef Erick Jacquin comanda as caçarolas da festa de lançamento da coleção de vinhos brasileiros Selva, da Evino – que ainda terá show de Thiago Pethit. Nos Jardins.

• André Penteado lança o livro Missão Francesa, hoje, na Zipper Galeria, nos Jardins.

• Será no sábado, na Casa de Nassau, a Feijoada do Bem, com renda para o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural.

• A Scarf Me promove a Cold Friday. As peças – que estarão com 50% de desconto – que forem vendidas nesta sexta-feira, nas lojas da marca, terão parte da renda destinada à compra de cobertores para moradores de rua.