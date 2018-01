•Almoçava ontem discretamente, no Ráscal do shopping Villa-Lobos, o delator da JBS Ricardo Saub. Pediu arroz com polvo.

• Diferentemente do que fez o procurador Rodrigo Janot há três dias, o ministro Torquato Jardim não abordará a Lava Jato na palestra que dá esta manhã no Wilson Center, em Washington. O tema de sua palestra será Independência dos Poderes — o Estado de Direito. Em seu texto, o Ministério Público Federal será apresentado como um quarto poder da República.

•Vai ser amanhã a inauguração do restaurante Rossopomodoro Cucina e Pizzeria Napoletana. No Itaim-Bibi.

•Após 40 anos sem publicar poemas, Jorge da Cunha Lima volta ao gênero e lança Troia Canudos. Dia 15, na Livraria Cultura.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

•A JBS manda avisar a eventuais interessados: sua Seara não está à venda.