•José Eduardo Agualusa autografa hoje o livro A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Na Livraria da Vila da Lorena, nos Jardins.

•O filme Saint Amour – Na Rota do Vinho tem pré-estreia hoje no Reserva Cultura. Na avenida Paulista.

•Renato Godá e Miranda Kassin se apresentam hoje no palco do Teatro Porto Seguro, no Centro.

•A cantora e compositora mexicana Julieta Venegas faz show no sábado ao lado de Criolo. No Tom Brasil.

•Com direção de Cristiano Burlan, a peça Música Perfeita para o Suicídio reestreia hoje. No Cemitério de Automóveis, na Consolação.