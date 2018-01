•Berna Reale abre hoje mostra no CCBB paulista.

•A escritora Índigo lança hoje o livro Maria Antonieta e O Gnomo, com orelha de João Carrascoza. Na Livraria da Vila da Fradique.

•Artistas argentinos e brasileiros apresentam hoje o Concierto Hommage a Liége Piazzolla. Homenagem a Astor Piazzolla, no Sesc Pompeia.

•O clube Pinheiros faz a festa Farofada, com show do Só Pra Contrariar e Nego do Borel.

•As cópias dos filmes de Ingmar Bergman, a serem exibidas semana que vem no Caixa Belas Artes, serão todas em 35 mm. Por isso, quem estiver na plateia vai poder ouvir o barulhinho do projetor, como antigamente.