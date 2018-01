•Paulo Giandalia dá amanhã o curso Fundamentos da Fotografia. Na Unibes Cultural.

•A Filarmônica Afro Brasileira dá concerto hoje sob regência do maestro José Polia. No Itaú Cultural, na Avenida Paulista.

•A Japan House convida para a abertura da exposição Kengo Kuma – Eterno Efêmero, com a presença do artista. Dia 18.

l Roberta Sá faz show hoje na Casa Natura Musical, em Pinheiros.

•Ava Rocha, Tássia Reis e Iara Rennó se apresentam hoje. No Cine Joia, na Liberdade.

•Villa Country faz segunda edição de seu arraial. Hoje.

•Estreia hoje o documentário Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, de Sandra Werneck, no canal Curta!