•O ator argentino Juan Manuel Tellategui acaba de filmar participação na série Toda Forma de Amor, de Bruno Barreto. Estreia no ano que vem no Canal Brasil.

•Helena Ranaldi e Daniel Alvim fazem leitura de Dois Por Um Bordeaux, de Ed Anderson. Na Casa do Saber, no Itaim, amanhã.

•A Ellus Second Floor arma desfile seguido de festa inspirada no filme Transformers. Hoje, no Shopping JK.

•Julho, mês de férias, entreouvida a pergunta entre duas amigas: “E você, vai viajar a lazer ou com a família?”