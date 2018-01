• O Museu da Língua Portuguesa aproveita a reconstrução para mostrar “uma língua em constante transformação”. Vai colar nos tapumes da obra adesivos com neologismos – como “sofrência”, “quebrada” ou “truta”.

• Carol Levy apresenta na quinta o espetáculo Canta Bicho. Na Caixa Cultural SP.

• O chef Michel Schiedler, duas estrelas no Michelin, cozinha hoje e amanhã no restaurante Cantaloup.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

• Leticia e Juliano Cazarré lançam nova edição da Cause Magazine, com Oskar Metsavaht na capa. Hoje, com festa no MAM.

• Edward M. Phillips, fundador do Institute of Lifestyle Medicine participa de evento sobre medicina preventiva e estilo de viida, promovido pela Med-Rio Check-up, em parceria com a PUC-Rio, dia 22. No campus da universidade.

• Ontem foi o Dia da Pizza. E como lembrou um político brasiliense, “um dia absolutamente normal no País”.