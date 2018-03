Claudia Costin decidiu: o Hino Nacional passa a ser cantado em todas as escolas municipais do Rio, com hasteamento de bandeira nacional. Mas só às segundas-feiras.

Miriam Halfim estreia em julho, no Rio, monólogo sobre o poeta Bento Teixeira. Autor de Prosopopeia – primeiro livro escrito no Brasil, em 1601.

Vencedor de três Oscars, o maestro Michel Legrand comanda uma aula-show, com pegada jazzística, na Sala do Professor Buchanan’s, dia 22, no Bourbon Street.

A única história infantil escrita por José Saramago ganhou versão em animação 3D. A Flor Mais Grande do Mundo foi desenvolvida pelo diretor Juan Pablo Etcheverry.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Natalie Klein e Maria Alice Pereira, do Oscar Café, deram missão ecofashion para alguns designers: a criação de móveis sustentáveis. O resultado será mostrado segunda, na NK.

Com aumento de 4% nas vendas do primeiro trimestre, a Coca-Cola Brasil chegou, em maio, a 56% de participação no mercado de refrigerantes. A AmBev vem atrás, com 17,7%.

Win Wenders e Pina Bausch juntos? Sim, o diretor vai documentar, em 3D, cenas de três espetáculos da coreógrafa.

Os policiais portugueses criaram uma associação para defender os direitos dos policiais… gays e lésbicas. Ideia do sindicato, ora pois.