As eleições de hoje no Irã serão tema de palestra e debate com o historiador e economista Guity Nashat, da Universidade de Illinois. Terça, no Instituto Fernand Braudel.

Walter Carvalho mergulha de vez na vida de Raul Seixas. Viaja para o exterior para entrevistar as 3 ex-mulheres do cantor e seu amigo Paulo Coelho para o documentário Raul – o Início, o Fim e o Meio.

Milton Hatoum confirmou presença na Tarrafa Literária – feira de livros, em agosto, em Santos. A coordenação está fechando a vinda de cinco nomes da literatura internacional.

Garota de Ipanema, Chega de Saudade e Mas que Nada foram as canções mais tocadas em shows ao vivo em 2008. A pesquisa foi feita pelo Ecad.

O novo espetáculo do Grupo Corpo ainda não tem nome, mas já tem trilha sonora quase pronta. Feita pela tríade parada dura de Moreno Veloso, Kassin e Domenico Lancelotti.

Dois documentários sobre Yves-Saint Laurent serão apresentados no Cine Clube MuBe, amanhã e dia 27. Com entrada gratuita.

E Paulo Betti vai levar para a Flip, em Paraty, sua peça Sonho de uma Noite de São João.

O Itaú começou a reformular a sua base de emails para incluir o nome do Unibanco. Os endereços do grupo agora terminam com a forma “@itau-unibanco.com.br”.