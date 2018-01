Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Pierre Moreau debatem a condução da Lava Jato na Casa do Saber. Na quinta-feira.

Será segunda, 19, na Casa Bossa, a festa dos Melhores do Ano da revista Prazeres da Mesa. No Cidade Jardim.

A Sinfônica Estatal de Istambul, regida por Milan Turkovic, se apresenta segunda-feira. Na Sala São Paulo.

O Shopping JK comemora cinco anos com pré-estreia do filme O Círculo. Terça.

Em homenagem ao desembargador José Osório de Azevedo Junior, 25 juristas lançam Temas de Direito Imobiliário — coletânea montada por Alexandre Jamal Batista, André Cordelli Alves e Everaldo Augusto Cambler. Nesta segunda, na Cultura do Iguatemi.

E o Detran decidiu contribuir com a Parada Gay de amanhã. Vai pintar com as cores do arco-íris as faixas de pedestres no Belas Artes, Conjunto Nacional, em frente ao Banco Safra, na Brigadeiro e na Frei Caneca.