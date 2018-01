Acontece, dia 9, meditação ao por do sol do Cidade Jardim, com o iogue brasileiro Satyanatha, que viveu sete anos como monge no mosteiro Kauai, no Havaí.

Mauricio de Souza autografa hoje exemplares do novo livro, Oração de São Francisco — Turma da Monica. MNo Shopping Center Norte.

O Itamaraty informa: o bloqueio da carta em que diplomatas criticavam a PM, divulgado ontem na coluna, “ocorrreu automaticamente” e foi feito pelo “Firewall” que protege sua rede interna. Resolvido o problema, a carta já está no site do MRE.

É hoje a Feira de Artes e Artesanato do Museu de Arte Sacra de SP.

A Galeria Almeida e Dale abre a exposição Viente do Rego Monteiro — Nem Tabu, nem Totem. Hoje.

Juliana Gevaert lança sua marca infantil, Mini Ju, com pique-nique. Hoje, nos Jardins.

Estreia, hoje, a peça A Tropa, que comemora 50 anos de carreira de Otavio Augusto no Teatro Sergio Cardoso.