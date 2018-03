Cláudia Leitte apareceu com máscara cirúrgica, domingo, no show de São Gonçalo. Medo da gripe suína? Nada disso. Proteção contra a poeira.

Luiz Roberto Coutinho Nogueira comanda dia 27 almoço-inauguração de seu restaurante Don Silvano, montado por Mona Milan. Instalado no futuro condomínio Fazenda São Silvano, em Morungaba.

Durou pouco a “imersão” de Nelson Jobim. Ele vai ao programa de João Doria, sábado.

Com direção de Ricardo Waddington, Adoniran Barbosa e Cartola vão ser os homenageados dos próximos episódios de Por Toda a Minha Vida.

Os diretores franceses Christophe Barratier e Cédric Klapisch chegam ao Brasil para encontro com alunos da UFF, PUC e USP.

Ao lado de nomes como Frank Gehry, o brasileiro Hugo França entra para o leilão da Sotheby’s, sexta. Com a Chaise Taja, em madeira.

O que Xuxa tem em comum com Sophia Loren? As duas serão madrinhas de transatlântico 6 estrelas: O MSC Splendida. Que faz viagem inaugural no dia 12 de julho.

Diante da total falência financeira da Califórnia, Arnold Schwarzenegger tem novo apelido entre os eleitores: é o Exterminador do Presente.