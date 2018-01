Mart’nália faz show na Casa Natura Musical. Hoje.

Acontece hoje, no Museu de Arte Sacra, a conversa aberta com Elisa Stecca, Paula Alzugaray e Maria Ignez Mena Barreto.

É hoje o lançamento de Caetano, uma biografia. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Mara e Dudu Linhares convidam para a exposição Black Linhares- 30 anos de pintura. Dia 18, no Trio.

O Tom Brasil apresenta, hoje, Uma Noite em Buenos Aires – Tributo a Astor Piazzolla.

Abre segunda no CCBB do Rio a mostra Yes! Nós Temos Biquíni. Com curadoria de Lilian Pacce.