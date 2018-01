Sérgio Rial, do Santander, será o anfitrião do lançamento do livro A Caixa Preta da Governança Corporativa, de Sandra Guerra, do qual fez o prefácio. Hoje, na sede do banco, em São Paulo.

A Valentino apresenta sua nova coleção de óculos em parceria com a Luxottica. No Cidade Jardim. Hoje.

Com curadoria de Doris Bicudo, Giovana Motta, Tamara Rudge e Silvana Tinelli acontece, hoje e amanhã, bazar de inverno. No Jardim Europa.

Titi Muller, Jules de Faria, Stephanie Ribeiro, Ana Guadalupe e Bianca Santana debatem, hoje no Espaço Cult, o livro Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur.

Começa amanhã, o Bazar da Praça, na Casa Panamericana, no Alto de Pinheiros.

O Shop2gether e a estilista Carol Bassi convidam para ‘live campaign’ e almoço no Fasano. Hoje.

A Cartier lança novo bracelete, hoje, no Iguatemi.