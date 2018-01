Vanessa da Mata, Edgard Radesca e Paulinho Rosa comemoram hoje e amanhã a inauguração da Casa Natura Musical.

Luciana Salem recebe, hoje, no Nonno Ruggero do Shopping Cidade Jardim para um almoço com a apresentação da nova coleção de sua marca.

O Shopping JK Iguatemi realiza, amanhã, no Forneria, almoço de Dia Das Mães.

Acontece sábado os lançamentos dos livros Tropeço, de Mário Lalau e O Livro Das Armas, de Ângelo Manjabosco. Na Fotô Editorial.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Observação de Bia Doria sobre o fato de o marido ser workaholic e dormir somente três horas por dia. “Quando acordo no meio da noite e vejo ele, sempre pergunto se está chegando ou saindo.”