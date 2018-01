Guilherme Deucher e Marco Aurélio Viterbo recebem para lançamento do livro Marco Aurélio Viterbo Interiores. Hoje, na B&B Italia.

O Consulado Geral de Portugal exibe hoje o documentário Operação Angola, de Diana Andringa.

A Scarf Me lança collab com a Pati Piva. Hoje, na Oscar Freire.

Maria Silvia Bastos, presidente do BNDES, é a convidada do almoço-debate do Lide. Segunda, no Grand Hyatt.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.