Depois das divas da MPB, os sertanejos farão show-homenagem a Roberto Carlos.

Interditada por falta de segurança, a Galeria Pajé teve negada liminar para reabertura.

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha recebe Geraldo Alckmin, segunda.

Raquel Arnaud ganha homenagem, hoje, na bienal Latin American Experience. Do Museu de Belas Artes de Houston.

Rita Maluf e Ricardo Facchini armam o desfile Valentine’ Day. Domingo, 7, no Itaim.

A Porto da Pedra anuncia no Fashion Rio seu enredo: Com que Roupa eu Vou pro Samba que Você me Convidou?

Se nada acontecer no meio do caminho, Amy Winehouse vai criar uma linha de roupas para a marca inglesa PPQ.

Barbacoa abre suas portas na Europa. Em Milão.

Salvador recebe até amanhã o II Enune. Traduzindo: é o “encontro nacional de estudantes negros e cotistas da Une”. Que debaterá até “a descolonização do conhecimento”.