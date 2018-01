Começa, amanhã, a segunda edição do MixUp Fashion Market, na Estação São Paulo. Pilotado pelas sócias Ana Garcia Diniz, Malu Moura Andrade e Vivi Mascaro, da VMA Conection People Kim Hamence Tranchesi e Carol Nunes.

É amanhã a estreia do documentário Guarnieri, com direção de Francisco Guarnieri, no Centro Cultural São Paulo.

Acontece, quinta, a comemoração do Dia da Independência de Israel. Na Hebraica.

Correção: O evento Geev Shop acontece dias 9 e 10, na Galeria Caribé e não dia 6 como foi anunciado anteontem pela coluna.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.