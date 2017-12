Carmen Lúcia é a convidada da Academia Brasileira de Letras para falar sobre A Judicialização da Política. Com apresentação do historiador e imortal José Murilo de Carvalho. Dia 5, na ABL, no Rio.

A Any Any realiza Bazar Especial para o Dia das Mães, hoje, na loja da Chácara Santo Antonio.

Filipe Catto faz show do álbum Tomada, hoje e amanhã, no Sesc Vila Mariana.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.