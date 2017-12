Acontece, segunda, o evento Lembra de mim – perspectivas sobre a construção de uma memória a partir do acervo pessoal do músico Ivan Lins. Com Ivan Lins, Flávia Toni, Marcos Napolitano e Thais Lima Nicodemo. No Auditório Brasiliana na USP.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marilia Neustein e Sofia Patsch.