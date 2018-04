O avô Norberto Pinheiro, do Banco Pine, pediu uma missa, domingo, no Clube Helvetia, em Indaiatuba. Em homenagem à neta Nina, filha de sua nora Isabela Lins Pinheiro. Que, no acidente de Trancoso, além da filha perdeu a mãe, Lucila Lins.

Estreou com sucesso, em Londres, o Balé de Rua. Com coreografia de Marco Antônio Garcia. E música de Naná Vasconcelos e Vincent Artaud.

É com a participação de Falcão, Tânia Khalil e Jair Oliveira, entre outros, que acontece a festa junina da Sociedade Mobilizadora. Dia 07, no La Luna.

Emanoel Araujo autografa sua Autobiografia do Gesto, hoje, no Instituto Tomie Ohtake.

A presidente do júri, Isabelle Huppert e sua forte personalidade pontuaram a edição deste ano do Festival de Cannes.

A união da Sadia com a Perdigão já produz efeitos. Esta coluna trocou as bolas ao dizer que a Perdigão não patrocina times de futebol. Ela é a dona da Batavo, que patrocina o Corinthians. É a Sadia que não patrocina futebol.

O papa não brinca em serviço. Novo portal do Vaticano, lançado na quinta, tem aplicativo para que os fiéis acompanhem seu dia-a-dia no Facebook e no iPhone.

