Bahia Asset é a nova marca da BBM Investimentos, que será lançada segunda. O nome é uma referência às origens do grupo BBM, iniciado com o Banco da Bahia em 1858.

O Circuito Casa da Mulher e o ônibus itinerante do Instituto Arte de Viver Bem marcam presença hoje, no Ibirapuera. Acontece hoje e amanhã, no Museu da Casa Brasileira, a feira da cozinha brasileira Sabor Nacional.

A Amsterdam Sauer arma coquetel da exposição de fotos do livro ‘75’, no Shopping Iguatemi. Segunda.

Alberto Gonzalez lança o livro Cirurgia Verde. Na Cultura do Conjunto Nacional, segunda-feira.

A companhia LaMínima abre a exposição LaMímima 20 anos no Espaço de Exposições do Centro Cultural FIESP. Segunda.

O tenor Jean William canta dia 19 na Igreja de San Marco, em Milão. Em concerto da Orquestra de Vigevano que apresentará A Criação, de Haydn.