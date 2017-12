Cleber Papa e os maestros Roberto Minczuk e Mário Zaccaro comandam hoje a estreia da ópera Fidelio. No Teatro Municipal.

A galeria Fortes, D´Aloia & Gabriel arma brunch , amanhã, em comemoração a SP Arte em seu galpão.

Maria Helena P. T. Machado autografa o livro João de Deus: um médium no coração do Brasil. Amanhã, na Livraria da Vila da Lorena.

A Pinacoteca abre a mostra Metrópole: experiência paulistana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amanhã. Acontece, segunda, lançamento do livro Bancos Indígenas do Brasil com bate papo com Baba Vacaro e artistas indígenas das etnias kuikuro e mehinaku. Na dpot objeto.