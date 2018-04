Roberto Carlos vai chegar bem antes da hora do show, amanhã, em Jaguariúna. Para dar uma espiada no rodeio.

Bananas, muitas bananas. Foi o que o grupo de artes marciais chinês Monges de Shaolin pediu no camarim do show de hoje. No Via Funchal.

O rabino Avraham Steinmetz ministra, segunda, aula do Jewish Learning Institute. Na Livraria da Vila dos Jardins.

Aos 93 anos, Virginia Mattos resolveu fazer da história de um grande amigo, um livro. Sai em junho Leo Vaz – o Cético e Sorridente Caipira de Capivari. Trajetória a do ex-diretor de redação do Estado dos anos 70. Pela editora Migalhas.

Maria Luisa Mendonça disse sim. Estará no elenco do próximo longa de Arnaldo Jabor, Suprema Felicidade.

Tramitam no Congresso, hoje, 70 projetos sobre corrupção – oito prontos para votação. Deve ser por isso que os corruptos estão morreeeeendo de medo.

