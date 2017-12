Daniel Mendez, da Sapore, leva sua história para os alunos de Harvard e do MIT, sexta. Por ocasião do Brazil Conference Harvard, em Boston.

O hotel The Peninsula NY acaba de anunciar dois nomes de peso para seu time de alimentos e bebidas: o chef do

Restaurante Clement, Frederic Robert e o sous chef executivo, Jim Reutemann.

A Corriere Fasano, editada pela Carbono, celebra 1 ano hoje com coquetel no Baretto.

Georgia Corona, Adriana Chamlian e Mario Pantalena convidam para lançamento da coleção O Tempo, de Pedro Nart. Hoje. nos Jardins.

Abre hoje ao público a Mostra Coletivo Paralelo na galeria Euroart.

Teresa Cristina faz o show Teresa canta Cartola: um poeta de Mangueira, no Theatro Net, na Vila Olímpia. Hoje.

A sueca Ellen Tejle é a convidada do Seminário Internacional Mulheres em Foco no Audiovisual que acontece, hoje na Unibes Cultural, com patrocínio da Avon,

A missa da embaixatriz Lucia Flecha de Lima será sexta-feira, na Igreja Perpetuo Socorro.