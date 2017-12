Será no dia 11 a posse do escritor Carlos Henrique Cardim na cadeira XI da Academia Brasiliense de Letras. O novo integrante será recepcionado pelo acadêmico Padre José Carlos Brandi Aleixo. Na Associação Nacional de Escritores, em Brasília.

Ana Carmen Longobardi faz coquetel em torno do casal de colecionadores norte-americanos Livia e Marc Straus e de Kai Kulkinski e Christiane Fischer. Hoje.

A Expo Arquitetura Sustentável traz para palestra magna Isabel Marquez, representante do Alto Comissariado da ONU (Acnur). Hoje.

Logo que Justin Bieber apareceu no palco trajando, de livre e espontânea vontade, a camisa do Palmeiras durante seu show no sábado, um dos diretores do Allianz Parque não se conteve: “Quero ver se o Barcelona consegue algo parecido com isso”.