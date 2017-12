Mauricio de Sousa autografa hoje, na Fnac de Pinheiros, o livro Brincando com a turma da Mônica, editado pelo Senac.

Ricardo Mantoanelli, Cris Papa Yunes e Kyone Ogura convidam para inauguração da Shake TV. Hoje, na Shakehands Art School.

Acontece, segunda, o lançamento do catálogo Os Muitos e o Um – Arte Contemporânea na coleção de Andrea e José Olympio Pereira. No Tomie Ohtake.

A Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP comemora seus 5 anos com palestra de Leandro Karnal. Segunda, no Teatro Renaissance.

O advogado Luís André Azevedo lança, segunda, Controle minoritário nas companhias abertas. Na Livraria da Vila, dos Jardins.