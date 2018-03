Com direção de Camila Pitanga e Beto Brant, acontece hoje a pré-estreia do documentário Pitanga – no Espaço Itaú da Rua Augusta.

Mario Sérgio Cortella e Marcelo Tas fazem talk-show e lançamento do livro Basta de Cidadania Obscena. Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Daniel Magnoni lança hoje livro na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Lilia Schwarcz faz palestra, amanhã, sobre seu livro Brasil: Uma Biografia. Na escola Móbile, em Moema.

Ana Isabel de Carvalho Pinto e a Bia Rosa armam jantar ARTE.SE para lançar a coleção de inverno do Shop2gether. Hoje, no Jardim Europa.

José Luiz Farina foi reeleito presidente do Colégio Dante Alighieri para o triênio de março de 2017 /2020.

Comentário, ontem, direto do Facebook: “Como sempre muito legal o nome da nova operação da Polícia Federal, ‘Quinto do Ouro’. Mas eu batizaria, mesmo, de ‘Quinto dos Infernos’”.