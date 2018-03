A Bachiana Filarmônica Sesi-SP faz concerto com regência do maestro João Carlos Martins. Hoje, no Municipal.

Dani e Gabi Carvalho armam trunk show no Fasano para apresentar as novas peças do Peguei Bode. Hoje e amanhã.

Kika Simonsen apresenta a coleção The English Garten. Hoje, no Shopping JK.

A Dominique Maison Beauté arma brunch orgânico para celebrar parceria com a marca francesa Phyto Paris.

Martha Medeiros faz desfile de sua coleção de inverno. Hoje, na flagship dos Jardins.

É amanhã, abertura da exposição Mata Adentro, Montanhas ao Longe de Júlio Minervino. No Ateliê Galeria Priscila Mainieri.

Geraldo Rocha Azevedo avisa: volta para o mercado de agências com a sua Execution.